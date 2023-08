Lo stadio di Cagliari sarà finanziato al di là dell’accordo di programma che vincolava i 50 milioni della Regione alla realizzazione del nuovo ospedale, del campus universitario di viale La Plaja e del nuovo polo degli uffici regionali nell’ex Caserma Trieste-Stallaggio Meloni.

A stravolgere la linea del presidente della Regione Christian Solinas, che puntava sull’accordo di programma complessivo approvato a febbraio con la Finanziaria regionale, è stato un blitz della minoranza nell’Aula del Consiglio regionale che oggi sta discutendo il disegno di legge Collegato alla Manovra.

L’opposizione, con il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha chiesto il voto segreto su due emendamenti, uno del Pd e l’altro degli stessi Progressisti, che prevedevano la cancellazione degli altri punti dell’accordo. Il colpo di mano è riuscito alla seconda votazione e per un solo voto (28 sì e 27 no).

A votare insieme alla minoranza potrebbero essere stati i consiglieri della maggioranza più critici, come quelli centristi. In mattinata è stato sospesa anche la votazione all’emendamento della giunta che prevede che la nomina dei componenti dello staff del presidente della Regione potrà essere fatta senza necessità di una delibera della Giunta regionale come avvenuto sinora, ma potrà essere una scelta esclusiva del governatore. La sospensione è stata decisa dopo la richiesta anche in questo caso di voto segreto, da parte del capogruppo di Avs Eugenio Lai.

