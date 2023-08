Sono ripresi i lavori per la riqualificazione di via Roma a Cagliari, dopo quasi due mesi di stop ruspe e operai di nuovo al lavoro. Ad annunciarlo il sindaco Paolo Truzzu sui social: “Stavamo aspettando – ha spiegato il primo cittadino – un materiale particolare, geo-tessuto per conservare, d’accordo con la Soprintendenza, i reperti archeologici ritrovati durante gli scavi”.

Ora di corsa verso la conclusione dei lavori: “Stiamo iniziando a piazzare le nuove condotte per la raccolta dell’acqua piovana ed è iniziata la sistemazione delle vasche di laminazione. D’accordo con l’impresa – ha spiegato – cercheremo di recuperare il tempo per consegnare al più presto i lavori”.

La riapertura della strada era prevista per il prossimo settembre anche per evitare la concomitanza con l’aumento del traffico legato anche al ritorno a scuola degli studenti. La chiusura di via Roma lato portici era scattata a fine marzo: uno stop di qualche mese per il rilancio della strada tra porto e Marina e la realizzazione del “Centro Intermodale di scambio e di riqualificazione della piazza Matteotti e della fascia centrale”.

