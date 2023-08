A Cala Luna non ci sarà nessun numero chiuso, almeno per quest’anno. È l’accordo raggiunto oggi a Nuoro tra i sindaci Angela Testone e Stefano Monni, su proposta del prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi: i controlli nel mese di agosto saranno intensificati sotto la supervisione del prefetto e i sindaci dei due Comuni confinanti (Dorgali e Baunei) si siederanno a un tavolo per regolamentare le presenze sulla spiaggia nel 2024, a partire dal prossimo ottobre.

A chiedere le dimissioni della sindaca Testone è stata, subito dopo l’esito dell’incontro col prefetto, Elena Fancello, capogruppo della minoranza in consiglio comunale a Dorgali. “L’imbarazzante vicenda del numero chiuso fantasma a Cala Luna, che stamattina si è conclusa con un prevedibile nulla di fatto davanti al Prefetto di Nuoro, ha svelato la totale inadeguatezza della sindaca di Dorgali Angela Testone e della sua maggioranza, incapaci di svolgere il proprio ruolo democraticamente”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it