Un progetto pilota che consente di fornire strumenti per affrontare il rischio indotto dalle ondate di calore per la salute e il benessere della popolazione. È quello presentato oggi nel Comune di Orosei, presente in video collegamento l’assessore della Difesa dell’ambiente, Marco Porcu.

“Il progetto fornisce armi per adattarsi alle nuove condizioni climatiche legate alle ondate di calore, che riguardano tutte le dimensioni vitali della popolazione e dei luoghi, e di avviare un processo partecipativo per trovare soluzioni, attraverso il concerto e il dialogo con la comunità locale, gli operatori economici, sociali e gli enti coinvolti”, ha spiegato l’assessore.

“Data la natura partecipativa del progetto, per diffondere una consapevolezza dei contributi, è importante la massima partecipazione della comunità, partendo dal livello della pianificazione-gestione fino a quello della progettazione, con scelte, azioni e comportamenti in ogni campo del vivere”, ha concluso l’assessore Porcu.