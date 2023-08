Il re della moda italiana, Giorgio Armani, è in Sardegna per trascorrere qualche giornata in relax per le sue vacanze estive.

Precisamente si trova a Cea, nel territorio di Tortolì, che anche quest’anno si è aggiudicata la Bandiera Blu per la qualità dei servizi e il rispetto per l’ambiente.

Il patron della casa d’alta moda si è concesso anche qualche scatto con i fan che lo hanno subito riconosciuto in spiaggia.

Armani infatti, dopo aver passato qualche giorno sul suo yacht di lusso, è sceso sul litorale ogliastrino per godersi più da vicino il mare cristallino.

