Stava guidando ubriaco un gommone con turisti a bordo vicino all’isola di Spargi, nel Golfo de La Maddalena.

Fortunatamente la Guardia costiera è riuscita a intercettarlo e fermarlo per tempo, grazie anche all’allarme lanciato da alcuni bagnanti presenti in spiaggia.

Sul natante erano presenti 16 passeggeri, di cui 5 bambini.

I militari sono saliti sul gommone e scortato tutti i presenti fino al porto de La Maddalena.

Lo skipper è stato multato per 6.666 euro per guida in stato di ebrezza ma anche per il superamento del numero dei passeggeri trasportabili con una sanzione da 459 euro.

Il mezzo è stato sequestrato e la patente nautica sospesa per un periodo da 12 a 24 mesi.

