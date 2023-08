Con l’arrivo dell’iconica pasticceria Pirani, la Corte Doglio completa la sua offerta ed è pronta ad accompagnare gli ospiti in un viaggio gastronomico in giro per il mondo attraverso l’incontro di sapori eleganti e raffinati.

Ogni locale all’interno della Corte offre un’esperienza distintiva, dove le prelibatezze e i piatti provenienti da diverse tradizioni culinarie si fondono in un’armonia perfetta.

L’Osteria del Forte è il punto di incontro tra tradizione e innovazione. Qui, abbinamenti audaci e innovativi sorprendono il palato, grazie ad un perfetto equilibrio di sapori. Maiori, la pizza napoletana vincitrice di numerosi premi, offre una raffinata esperienza che la rende unica nel suo genere. Dall’America Latina, la cucina di Colonial propone profumi esotici trasportando gli ospiti in un viaggio sensoriale dal Messico al Perù.

Gli amanti del sushi e delle fusion culinarie troveranno la location ideale presso Saudade, dove abbinamenti ricercati soddisfano i palati più esigenti.

Per un aperitivo e un post-dinner cocktail l’atmosfera sofisticata e raffinata dell’American Bar di Palazzo Doglio, è il luogo perfetto dove rilassarsi e gustare ottimi drink esplosivi preparati con maestria da esperti barman.

Per una dolce conclusione, la celebre pasticceria Pirani regala emozioni con i suoi dolci prelibati, che hanno conquistato il cuore di generazioni di golosi.

Ma non solo cibo, per chiunque cerchi il benessere, il Doglio Club rappresenta un’oasi di serenità nel cuore di Cagliari. Con una vasta gamma di servizi dedicati al relax offre un rifugio per ritrovare la pace interiore e ristabilire l’equilibrio.

E per completare le proposte di Palazzo Doglio, una gioielleria e una boutique multibrand aggiungono un tocco di eleganza e stile.

Con un’offerta così variegata e completa, la Corte di Palazzo Doglio si presenta come un luogo unico dove cibo, benessere e convivialità si incontrano per regalare ai visitatori un’esperienza indimenticabile.