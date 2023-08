Denunciato giovane di 20 anni per furto.

L’episodio è accaduto ieri a Decimomannu, attorno alle 19,30.

Da quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe rubato un auto Volkswagen Golf dalla via Case Sparse ed è poi scappato per le vie del centro abitato.

Durante la fuga, però, il giovane ha perso il controllo del mezzo si è schiantato contro un marciapiede in via delle Aie. Dopo aver abbandonato il mezzo a causa dei danni riportati, lo stesso è scappato a piedi per le vie circostanti.

L’auto è stata recuperata dai carabinieri di Vallermosa e restituita al legittimo proprietario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it