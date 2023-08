Denunciato a Monserrato per furto aggravato e furto in abitazione un 38enne cagliaritano, noto alle forze dell’ordine e affidato in prova al servizio sociale.

A conclusione delle indagini relative, i carabinieri sono venuti a conoscenza di un primo furto di 300 euro oltre a vari oggetti di bigiotteria subito da un negozio situato in via del Redentore, e di un secondo in un’abitazione in via dell’Argine, dove sono stati asportati monili d’oro, effetti personali ed utensili vari.

In seguito al visionamento delle immagini della videosorveglianza, si è riusciti a risalire al responsabile.

