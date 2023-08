Una domenica bestiale nell’hinterland cagliaritano dove le fiamme hanno raggiunto tantissime comunità e costretto Corpo Forestale e Vigili del Fuoco agli straordinari a Capoterra, Elmas, Assemini e Quartu.

Questa mattina tanti interventi sono stati svolti dalle squadre per incendi di vegetazione. Tra i più rilevanti nelle ultime ore, a Capoterra: le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie e lambito una casa di riposo. L’incendio è stato tempestivamente spento dagli operatori dei vigili del fuoco.

Un’altro incendio di un canneto si è sviluppato tra Elmas e Assemini questa mattina intorno alle 9, dove le fiamme propagandosi hanno lambito un’abitazione e stavano per coinvolgere un officina.

Intervento in corso anche a Quartu Sant’Elena, località Pitz’e Serra pressi statale 554, per incendio di vegetazione dove gli operatori VVF hanno spento le fiamme che stavano per raggiungere dei veicoli in sosta e le strutture vicine.

A causa delle forti raffiche di vento, i Vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza di alberi, pali divelti e coperture pericolanti.

