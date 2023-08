Grande gioia al Parco di Molentargius, dove sono stati inanellati ben 128 pulli di fenicottero.

I piccoli sono ora pronti al loro primo volo.

Gli anelli in PVC sono contrassegnati da un codice che servirà agli osservatori di seguire le traiettorie di ogni esemplare.

“Un ringraziamento va ad #Anthus che come ogni anno organizza la campagna con cura di ogni particolare, ad #ISPRA per il coordinamento, alla #Clinicaveterinariadeiduemari per l’assistenza veterinaria, al #CorpoForestalediVigilanzambientale per l’assistenza e in modo particolare a tutti i #volontari che con la loro dedizione sono determinanti nel successo di questa delicata tecnica di monitoraggio”, si legge nella pagina Facebook del Parco.

