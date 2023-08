Gli incendi che negli ultimi giorni hanno devastato la Sardegna seminando danni e terrore richiedono la mobilitazione di tutta l’Isola.

È questa la richiesta di Cia Sardegna, per voce del direttore regionale Alessandro Vacca, e di Confartigianato Imprese Sardegna con la presidente Maria Amelia Lai e il segretario regionale Daniele Serra.

Entrambi gli enti locali chiedono esprimono piena solidarietà a Comuni, cittadini, imprese e aziende che hanno subito gravi danni a causa dei roghi divampati da nord a sud del territorio regionale.

Serve un monitoraggio delle aree colpite, proseguono i rappresentanti Cia e Confartigianato Imprese Sardegna, “che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e mondo agricolo, sia per cercare di prevenire e arginare un fenomeno che assume sempre più contorni criminali, sia per far fronte alle emergenze causate dalla devastazione delle fiamme”.

L’associazione artigiana inoltre, chiederà che l’Ebas (Ente bilaterale per l’artigianato della Sardegna), si mobiliti per riconoscere alle imprese iscritte che abbiano subito disagi un intervento di solidarietà per lenire, almeno in parte, il danno subito.

