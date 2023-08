I comitati territoriali sardi contro la speculazione energetica saranno in sit-in davanti al Consiglio Regionale in Via Roma, Cagliari domani, quando è in programma la seduta dell’Aula sul Collegato alla manovra finanziaria.

I rappresentanti dei comitati vogliono consegnare una lettera aperta al presidente Christian Solinas e a tutto il Consiglio regionale contro la “prepotente invasione” di nuovi impianti eolici nell’Isola, con le nuove richieste di connessione che al 30 giugno 2023 hanno raggiunto “l’incredibile numero di 718 per una potenza complessiva di 56,08 GW” e che si vanno ad “aggiungere agli impianti esistenti e a quelli già autorizzati”.

