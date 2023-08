Nahitan Nandez ormai è un sardo acquisito da quando è a Cagliari. Il legame con l’Isola si è fatto via via più stretto, sia sportivamente che umanamente. Lo ha riferito in una lunga intervista effettuata con un noto giornale sardo.

“Il legame con il Cagliari è diventato sempre più forte e, contemporaneamente, quello con la Sardegna. Quando sono libero mi piace girarla in lungo e in largo insieme alla mia fidanzata e trascorrere intere giornate con i miei amici. Qui mi sento a casa. I sardi sono persone particolari, speciali. E io mi sento uno di loro” ha raccontato.

Quindi il passaggio sulla permanenza. “Spero che questo non sia l’ultimo anno a Cagliari. Fosse per me resterei qui tutta la vita. Poi non dipende solo da me. Farò di tutto per indossare questa maglia il più a lungo possibile”.

