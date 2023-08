E se dietro gli incendi in Sardegna ci fosse una regia ben precisa? È il dubbio che ha l’ex sindaco di San Sperate Enrico Collu. Che specifica: “Starò diventando complottista? Chissà”.

Ciò che non torna è la simultaneità dei vari roghi, poco più di quaranta, avvenuti ieri in tutta l’Isola. “Onestamente considerata la quantità degli incendi sparsi un po’ ovunque e la loro contemporaneità, faccio fatica a pensare a una semplice casualità“.

Per Collu, presidente del partito Sardegna 2020, le domande sono diverse. “Coincidenze o dietro, magari con “al soldo” qualche delinquente locale, esiste un disegno preciso? La contemporaneità potrebbe essere un modo per mettere scientificamente in difficoltà la macchina organizzativa della protezione civile per centrare l’obiettivo?”.

Quindi l’auspicio di una valutazione di quanto accaduto. “Mi auguro che chi ha le competenze valuti questa possibilità e possa fare chiarezza per il bene della Sardegna contro chi vuole farle del male per perseguire chissà quali loschi interessi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it