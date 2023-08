Grave incidente a Porto Torres. Un uomo di 40 anni stava viaggiando sul suo monopattino quando è stato travolto da un Suv.

L’episodio è accaduto ieri in via delle Vigne. Da quanto si è appreso, il conducente dell’auto gli avrebbe tagliato la strada e il 40enne è finito per terra, battendo la testa sull’asfalto.

I passanti e il conducente del mezzo lo hanno subito soccorso, poi gli operatori del 118 lo hanno trasportato al Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso.

L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico e diverse contusioni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it