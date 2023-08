Nella giornata di ieri, a Selargius, è stato denunciato per guida senza patente e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 34enne di Quartu Sant’Elena.

Il giovane è stato sorpreso in via San Nicolò alla guida di un motociclo Honda, sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita, e trovato in possesso di un tirapugni in metallo, custodito all’interno della tasca dei propri pantaloni.

Il motociclo è stato affidato al legittimo proprietario mentre il tirapugni è stato sequestrato.

