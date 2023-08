Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio ad Assemini, sulla Provinciale 92: Giacomo Puddu ha perso la vita travolto dalla ruota di un’autocisterna. Inutili i soccorsi.

Il giovane stava tornando a casa dal lavoro (metalmeccanico per una ditta di Macchiareddu) quando con lo scooter è andato ad urtare un’auto che si era fermata per dare una precedenza. Sbalzato dal motociclo, è stato schiacciato dall’autocisterna in arrivo.

Sul posto un’ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi.

