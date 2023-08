Le Frecce Tricolori voleranno sul cielo di Cagliari. Ma lo spettacolo previsto non sta accogliendo l’approvazione dei tanti che in città potranno parteciparvi. In particolare Francesca Mulas e Giulia Andreozzi di Possibile fanno notare l’eccessiva, a detta loro, spesa di denaro pubblico per l’evento.

“2400 euro per un minuto di volo: è quanto stanno spendendo il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna per il Poetto Air Show, l’esibizione delle Frecce Tricolori” si legge in una nota. La manifestazione costerà in tutto 60 mila euro.

“Troviamo assurdo che l’amministrazione comunale spenda 20 mila euro per il volo delle Frecce Tricolori considerato che in città ci sono tantissime realtà culturali meritevoli ma non beneficiarie di contributi” commentano le due consigliere comunali. “Inoltre è incredibile che questa somma finanzi uno spettacolo di appena 25 minuti, con un disagio enorme per i quartieri“.

Un occhio però va anche al rispetto per l’ambiente. “L’idea di portare una manifestazione così rumorosa e inquinante a ridosso del Parco naturale di Molentargius, area protetta da una convenzione internazionale sulla tutela delle specie animali, è inaccettabile”.

