La Unipol Domus potrebbe essere popolata di soli abbonati in vista della imminente stagione in Serie A del Cagliari. Sono infatti 13 mila le tessere staccate finora, e il numero sta andando a crescere di giorno in giorno.

I numeri sono da record: la curva nord è coperta per intero, così come i distinti laterali. Pochi posti a disposizione in curva sud, distinti centrali e tribuna.

La corsa agli abbonamenti chiuderà l’11 agosto. Rimangono quindi soltanto tremila posti disponibili, ma potrebbero essere coperti segnando il completo sold out. Così lo stadio sarà unicamente rossoblù.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it