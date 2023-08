Dopo un anno e sei mesi dall’arrivo in Sardegna, lunedì 7 agosto sono stati messi in servizio i nuovi treni SRDe Arst sulla linea Monserato-Isili.

I passeggeri erano in attesa della partenza, prevista alle 12,50, della corsa AT13 Monserrato San Gottardo, ma il treno è arrivato in banchina solo alle 13,10. Dopo innumerevoli tentativi di partenza alle 13,50 è stato comunicato che il treno non sarebbe partito e che avrebbero mandato un’altra automotrice in sostituzione.

A raccontarlo è Michele Vacca, referente regionale dell’associazione UTP (Utenti trasporto pubblico). “È arrivata un’automotrice ADe del 1956 – scrive in una nota -, ovviamente senza aria condizionata, dove i pochissimi viaggiatori (quasi tutti i residenti dei Comuni serviti dalla linea dopo quindici anni di gestione Arst con disservizi e prolungate interruzioni si sono comprati l’auto) hanno potuto iniziare il viaggio con un’ora e nove minuti di ritardo”.

“È vero che qualsiasi mezzo nuovo ha dei problemi – continua Vacca -, ma in questo anno e mezzo Arst che collaudi ha fatto? È bene ricordare anche che la notte, le domeniche e i giorni festivi sulla linea non circolano treni, quindi non avrebbero avuto alcuna difficoltà a svolgere collaudi e prove”.

