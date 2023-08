Avevano scelto Roma per trascorrere qualche giornata in serenità. Alla partenza, però, il volo Ryanair Cagliari Roma ha portato un ritardo di oltre tre ore, cambiando tutti i piani previsti in precedenza per undici sardi.

Anziché atterrare alle 12:20, come previsto, il volo è giunto all’aeroporto di Roma Ciampino solamente alle 15:49.

Il fatto è accaduto il 22 marzo 2022, che ha portato non pochi disagi a loro e ad altri passeggeri del volo.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Cagliari, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 2750 euro nei confronti dei passeggeri.

