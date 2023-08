“Sapevate che in Sardegna esiste una comunità hippie che vive in una spiaggia tutto l’anno senza cucina e bagno?”. Inizia così il video racconto di Sonia, giovane influencer con oltre 345mila follower su Tiktok.

Appassionata di viaggi, è arrivata nell’Isola qualche giorno fa e fin da subito si è immersa nella natura selvaggia della costa nord orientale.

“Ci troviamo a Valle della Luna – svela l’influencer – . Vi dico già che per arrivarci dovete percorrere un sentiero di 20 minuti da Santa Teresa di Gallura. E mi raccomando mettete le scarpette, non fate come me. Avevo i piedi distrutti, non ve li so neanche descrivere. Devo dire che c’era un forte maestrale quando siamo andati noi, però il mare è veramente stupendo. La spiaggia è piccola e molto wild, però aspettate perché adesso arriva la parte bella”.

Si arriva quindi al pezzo forte del viaggio.

“Ci siamo imbattuti infatti in tre signori che vivono lì da ben 10 anni – racconta Sonia – Come vedete camminano anche scalzi. E ci hanno portato a vedere la comunità hippie, ovvero la loro casetta principale. Una volta arrivate ci hanno accolto veramente benissimo e abbiamo un po’ visto come funziona. Per esempio per cucinare, non avendo la cucina, accendono il fuoco e cucinano quello che trovano. A volte i turisti gli portano anche qualcosa da mangiare”.

Un’esperienza più unica che rara, aggiunge ancora la giovane influencer. “Sono persone stracarine e devo dire che è molto particolare, una cosa diversa dal solito insomma. Persone che vivono praticamente con niente, però sono felici”, conclude.

