Capoterra è in lutto per la morte di Luca Mameli, il 35enne accoltellato a morte questa mattina all’alba davanti a un locale nel litorale quartese: il sindaco Beniamino Garau ha sospeso per oggi tutte le attività di spettacolo e di intrattenimento.

“Cari concittadini – questo il messaggio di Garau sui social – a seguito del lutto che ci ha colpiti, nel rispetto del dolore che la famiglia sta vivendo e, viste le innumerevoli manifestazioni di cordoglio verso Luca, ritengo opportuno procedere alla sospensione di tutte le attività di spettacolo e intrattenimento previste per oggi, su tutto il territorio. Ancora incredulo, mi stringo a tutti coloro che lo piangono”.

