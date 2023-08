Una notte di interrogatorio e alla fine il presunto responsabile dell’omicidio di Luca Mameli, avvenuto la notte scorsa al Poetto di Quartu, è in carcere.

È Alessio Desogus, 21enne di Flumini, uno dei due fratelli a lungo sotto torchio in Questura. Per il più grande, 26 anni, non sono scattati procedimenti cautelari.

Il giovane è stato tratto in fermo e accompagnato nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

