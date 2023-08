Cagliari, lavori serrati per la riapertura del parco San Michele

È in fase di completamento l'intervento sulla staccionata danneggiata, posta a salvaguardia del percorso pedonale che porta dal secondo ingresso della via Cinquini sino al castello, indispensabile per la fruizione sicura del parco