Nelle spiagge del Sinis tornano finalmente i bagnini: una postazione con torretta sarà a San Giovanni di Sinis, una a Is Arutas e una a Maimoni. A Cabras l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Abis ha trovato finalmente una soluzione al problema del servizio di soccorso in spiaggia che ha causato un forte ritardo nella presenza del personale di salvamento nelle torrette.

Il Comune di Cabras ha ricevuto il finanziamento regionale per il servizio pari a 34mila euro e ha contribuito con ulteriori 10mila euro che provengono dal bilancio comunale, riuscendo a garantire la presenza di tre postazioni.

“Se dovessimo organizzare il servizio in modo ottimale, considerando per esempio una decina di postazioni e per tre mesi di attività – sottolinea il sindaco -, con i prezzi attuali di affidamento dovremmo far fronte a una spesa inaccessibile per il bilancio comunale, arrivando a superare i 400 mila euro. È urgente che la materia sia affrontata sul tavolo regionale in modo diverso”.

