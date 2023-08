Senatori sardi in visita nelle strutture ospedaliere della Asl Gallura di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena. Il tour istituzionale è iniziata nel presidio sanitario di Tempio.

“La cittadina vive una condizione di sofferenza dettata dalla mancanza di personale, un processo iniziato parecchi anni fa. Ma attraverso provvedimenti legislativi ad hoc di cui si è discusso durante l’incontro, insieme alla volontà della Regione e dell’Università di incrementare le scuole di specializzazione e le immatricolazioni alla facoltà di Medicina, la città può ancora recuperare un ruolo centrale per la sanità in Gallura”, ha affermato il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria, di quello alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu e del sindaco Gianni Addis.

L’assessore Doria ha visitato, poi, le strutture di Olbia e La Maddalena. Sull’isola parco è arrivato anche il presidente della Commissione Sanità del Senato, Francesco Zaffini, al quale sono stati esposti i piani per la riorganizzazione del presidio del Paolo Merlo e il modello di sanità d’iniziativa basato non solo sull’ospedale, ma sulla Casa di comunità, sugli infermieri di comunità e su tutti quei servizi mirati ad intercettare in anticipo i bisogni di salute dei pazienti cronici che rappresentano la gran parte dell’utenza del servizio sanitario nell’isola durante tutto l’anno.

