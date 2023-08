Daspo di gruppo per cinque ultras del Cagliari tra i 20 e i 44 anni denunciati dalla Digos per aver partecipato attivamente all’aggressione alla tifoseria ospite in occasione dell’incontro di calcio Cagliari-Palermo dello scorso mese di maggio.

Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato nei pressi dell’area dello stadio Unipol Domus, un’ora prima della partita, un folto gruppo di ultras appartenenti al gruppo Sconvolts, si era scagliato contro due bus con a bordo la tifoseria ospite del Palermo.

I mezzi, scortati dalle forze dell’ordine, erano stati presi di mira con lanci di pietre, fuochi di artificio e fumogeni accesi. Un assalto – spiega ancora la Polizia – che aveva provocato l’incendio delle sterpaglie intorno alla carreggiata.

