Ha un lieto fine la disavventura a Milano della cantante sarda Bianca Atzei, che ha raccontato tutto sui social.

“Oggi, dopo cinque minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l’ha rubata”. In quegli stessi istanti il marito Stefano Corti con una serie di stories comunica ai follower modello e targa dell’auto: “Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio e ha lasciato la macchina aperta e ce l’hanno portata via. Speriamo si ritrovi”.

La ‘iena’ condivide sui social le immagini delle telecamere che riprendono il momento in cui un uomo entra nella vettura, poi la svolta: “Ragazzi, è incredibile con il Gps sono riusciti a localizzare la macchina”. Sul posto arriva anche la polizia e, infine, il carroattrezzi che porta via l’auto. Ma Atzei non si consola: “Rimane la paura di andare in giro per la mia Milano che tanto amo”.

