Condannato per omicidio e in permesso premio è stato fermato dopo un inseguimento dalla polizia stradale a Cagliari: non poteva guidare ed era in stato d’ebbrezza.

La pattuglia è stata attirata dal forte rumore emesso dalla vettura guidata dal giovane. Prima è scattato l’inseguimento in auto, poi il 24enne ha tentato di scappare a piedi. Ma alla fine è stato raggiunto e fermato dagli agenti.

Dalle verifiche è emerso che era destinatario di una sentenza di condanna per omicidio ed era in regime di permesso premio per svolgere un’attività lavorativa in un esercizio commerciale a Sarroch. Doveva stare lì prima di rientrare all’Istituto di pena minorile di Quartucciu.

Tra le prescrizioni imposte dal provvedimento, oltre alla dimora, c’era l’obbligo di non poter condurre veicoli. Sottoposto ad accertamenti etilometrici è risultato positivo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.

