Venticinque piccole tartarughe Caretta Caretta sono state salvate da morte certa dagli agenti del Corpo forestale dopo la segnalazione di alcuni bagnanti.

Disorientate dalla luce del sole, vagavano lungo la pista ciclabile sul lungomare del Poetto di Quartu, vicino allo stabilimento dell’Ottagono, senza riuscire a ritrovare la strada per il mare. Il nido da cui erano nate non era tra quelli conosciuti.

Mentre erano in corso il recupero, è stata allertata la rete regionale per la protezione della fauna marina, sollecitando l’intervento delle biologhe dell’Area marina protetta di Villasimius che le ha raccolte in un contenitore sterile, caricate nell’imbarcazione della base navale di Cagliari e liberate nel mare del Golfo, in totale sicurezza.

