Alessio Desogus, allevatore di 21 anni di Flumini di Quartu, arrestato per l’omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra accoltellato sul lungomare del Poetto di Quartu dopo una gara alcolica, ha confermato davanti al gip le dichiarazioni rilasciate durante l’interrogatorio pm in questura, poi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il giovane, difeso dall’avvocata Maria Lucia Mancosu, rimarrà in carcere a Uta. Il gip del tribunale di Cagliari Roberto Cau ha convalidato il fermo ed emesso una nuova misura cautelare in cercare.

