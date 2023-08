12 mila biglietti venduti in pochi giorni: la Unipol Domus di Cagliari è già sold out per la gara di Coppa Italia col Palermo di domani notte. Non ci sono più tagliandi in curva nord, distinti e tribuna centrale.

Per questo motivo, la società ha deciso di aprire la curva sud per permettere ai tifosi di potersi accaparrare altri posti a sedere.

Sarà la prima uscita ufficiale del Cagliari di Ranieri in stagione.

