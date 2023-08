Cagliari, non poteva guidare ed era ubriaco: nei guai killer di Noemi...

Il giovane sta scontando una condanna a 18 anni per omicidio nel carcere minorile di Quartucciu. Era in regime di permesso premio concesso dall'autorità giudiziaria per lavorare a Sarroch