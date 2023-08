La Guardia costiera di La Maddalena ha intensificato i controlli per frenare il fenomeno legato al noleggio abusivo di imbarcazioni. Nella solo giornata di ieri sono state emesse 21 sanzioni amministrative per un importo totale di 25mila euro.

L’azione di controllo fatta per contrastare l’uso abusivo di imbarcazioni da diporto per attività commerciali come il trasporto di turisti lungo le coste dell’arcipelago continuerà per tutti i giorni a cavallo del Ferragosto.

Inoltre verrà controllato il numero massimo di passeggeri trasportabili, la presenza a bordo delle indispensabili dotazioni di sicurezza e il possesso dei permessi rilasciati dall’Ente parco per poter operare nell’arcipelago di La Maddalena. Dall’inizio della stagione estiva 2023, sono già state complessivamente contestate 170 sanzioni amministrative per un importo superiore a 135mila euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it