Il Cagliari ha passato per un soffio il turno di Coppa Italia al termine di 120 minuti e Claudio Ranieri non potrebbe essere più soddisfatto. Soprattutto per la voglia con cui i suoi ragazzi hanno trovato la vittoria nel finale.

“Giocare 120′ prima del campionato non è il massimo, infatti le scelte erano forzatamente dettate dalle condizioni atletiche e dalla fatica. Questa squadra però ha voglia di non mollare mai. Questi ragazzi hanno enorme personalità e senso di appartenenza, l’atteggiamento è fondamentale” ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Un pensiero anche ai nuovi arrivati. “I ragazzi hanno fatto bene, ma non avevo dubbi perché li abbiamo scelti con oculatezza. Ci sono tante soluzioni e quindi sono tranquillo. Dobbiamo tutti saper soffrire ed essere resilienti, capaci di non abbattersi di fronte agli errori. In Serie A non si può sbagliare. Shomurodov non doveva giocare, quando però ho visto che Pavoletti non ne aveva più l’ho messo in campo sperando non avesse intoppi fisici”.

Infine un applauso ai tifosi. “Sono stati straordinari, non me l’aspettavo già alla prima. Bellissimo, avevamo bisogno di loro e ne avremo bisogno per i nostri obiettivi, perché nei momenti difficili il sostegno della nostra gente sarà fondamentale”.

