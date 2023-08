Vacanze vip in Sardegna per Benedetta e Cristina Parodi. Le due sorelle della televisione italiana sono nel Golfo di Marinella, ribattezzato come “luogo del cuore”.

Dai social spuntano foto al tramonto, sorrisi e tranquillità coi rispettivi mariti (Fabio Caressa e Giorgio Gori) e la mamma.

E il racconto di Cristina su Facebook . “Sono salita per l’ennesima volta a Capo Figari, in Sardegna, e ho pensato che è uno dei posti più belli del mondo. Un sito naturale ricco di biodiversità ma anche un luogo storico dove Guglielmo Marconi l’11 agosto 1932, facendo sponda con la nave Elettra, riuscì per primo a inviare segnali a onda ultracorta: un esperimento fondamentale per tutti i moderni sistemi di comunicazione”.

