Lorenzo Terenzi sta vivendo in prima persona il dolore della morte di Michela Murgia. Lui che la scrittrice l’ha sposata in articulo mortis lo scorso 15 luglio.

E che nel 2017 la conobbe quasi per caso a Nuoro, come ha raccontato in una intervista a Repubblica. “Mi avevano chiamato all’ultimo momento come aiuto regista”.

Quando raggiunse l’hotel se la ritrovò davanti. La scintilla li rese migliori amici. Cene e chiacchiere infinite su ogni tema. E la malattia, che li stringe ancora di più.

Nasce in quel momento la famiglia queer. “Ci conoscevamo già tutti ma la malattia di Michi ci ha uniti in un modo indescrivibile. Era quella che voleva: trasformarla in comunione”.

