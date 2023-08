Continua a girare per le spiagge e le località turistiche sarde con la musica a tutto volume, facendosi cacciare via. È successo anche a Cala Mariolu dove Metroman, al secolo Nicolò Modica, artista di strada che suona nelle metro di Roma e di Milano.

Arrivato nella splendida cala, sulle spalle una cassa e in mano un microfono ha fatto partire la musica a palla. Ma quel “Sarà perchè ti amo” dei Ricchi dei Poveri sparata a tutto volume sulla riva non è proprio piaciuta a nessuno. Il personaggio è stato così allontanato dalla spiaggiai dai vigilantes.

Dopo l’episodio, il chiarimento col sindaco di Baunei, che si è visto costretto a spiegargli i danni delle emissioni acustiche in un paradiso naturale per la fauna come quello

“I baunesi, i sardi, non cacciano nessuno, ma pretendono il rispetto dei luoghi, da parte di chi li frequenta e di chi li abita”, gli ha chiarito il sindaco Monni.

