“Un luogo magico, sicuramente all’altezza del vostro glorioso e imminente duello di arti marziali miste”, così il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli ha candidato il suo paese, in Ogliastra, come teatro del combattimento epico di arti marziali miste in gabbia (Mma) tra Elon Musk, patron di Twitter, diventato ora X, e Tesla, e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, che controlla i servizi di Facebook e Instagram, WhatsApp e Messenger.

Il primo cittadino ha scritto una lettera ai due miliardari, alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, proponendo come sede la spiaggia che abbraccia la Torre spagnola.

“Credo che non occorrano grandi preamboli per spiegare l’importanza di questa candidatura proprio qui in Sardegna, terra dei gloriosi Shardana – sottolinea Mameli -, che potendo vantare migliaia di siti archeologici distribuiti in tutta la regione, si candida, al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica nella lista mondiale dell’Unesco.

Il sindaco di Bari Sardo è pronto anche con un piano B: “Qualora doveste cambiare idea e ritenere non più necessario il combattimento ci proponiamo comunque come sede di pace per uno ‘spuntino epico alla sarda’ con orari e modalità che verranno dettagliati in corso d’opera poiché suscettibili di variazione”.

