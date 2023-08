Guidava lo scooter intestato alla madre senza la patente e con un sequestro amministrativo pendente sul mezzo e si è scontrato su un’auto.

Così un 22enne di Assemini ha prima causato un incidente lungo la strada statale 130 in direzione Cagliari ed è rimasto ferito, poi è stato denunciato per non aver mai conseguito la patente. Denunciata anche la madre proprietaria del mezzo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it