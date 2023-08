Non è più considerato in pericolo imminente di vita il cantante Joe Perrino (Nicola Macciò), 58 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari dove era arrivato in fin di vita dopo l’incidente in moto in viale Trieste la scorsa settimana.

Per i medici, che lo hanno operato sabato mattina, ci sono passi avanti incoragganti: il cantante non è più considerato in pericolo imminente. La prognosi rimane comunque riservata.

