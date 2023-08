Ferragosto di riposo dopo le fatiche supplementari di Coppa Italia contro il Palermo, 2-1 al 123′.

Il Cagliari torna in campo mercoledì mattina ad Asseminello per prepararsi in vista del campionato: lunedì prossimo in programma l’esordio in trasferta contro il Torino.

La sorpresa potrebbe essere Prati: il Cagliari è a un passo dal giocatore della Spal dopo un lungo braccio di ferro con il Palermo.

In vista del Torino la squadra dovrebbe essere più o meno quella scesa in campo con il Palermo: difficile per la gara di esordio un inserimento al volo di Prati o di qualche altro nuovo innesto.

