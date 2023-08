Non si ferma il fuoco nella zona centro orientale della Sardegna e in particolare in Baronia. Dopo l’enorme incendio della scorsa settimana a Posada e La Caletta, ieri un altro rogo a Siniscola.

Oggi invece gli operatori del Corpo forestale regionale stanno intervenendo a Galtellì, con il supporto di un elicottero dalla base operativa di Farcana.

