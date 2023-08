Momenti concitati nel pomeriggio di ieri a Cagliari, nel quartiere San Michele: un uomo di 41 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia locale per il furto di uno scooter.

Pluripregiudicato e in permesso premio, è stato fermato dopo un lungo e pericoloso inseguimento per le strade del quartiere, dove ha rischiato ripetutamente di investire i passanti. La corsa è terminata solo dopo che il 41enne ha urtato una macchina ed è caduto rovinosamente per terra. Dopo pochi minuti familiari e conoscenti hanno raggiunto il luogo dell’arresto ed hanno aggredito gli agenti con calci, pugni e sputi, scatenando il caos.

L’arrestato è riuscito poi a fuggire grazie ad un parente. I due sono stati ritrovati in tarda serata e arrestati. L’uomo ora si trova in carcere a Uta. Sono in corso delle indagini per l’identificazione di diversi aggressori, cui verranno contestati i reati di favoreggiamento e agevolazione di evasione di persona arrestata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it