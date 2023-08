Giorni di apprensione a Quartu dove i ladri agiscono in pieno giorno e prendono di mira le auto in sosta. A prescindere dal luogo e dall’orario.

La denuncia arriva in un gruppo Facebook dedicato alla città. Diversi cittadini hanno manifestato la propria rabbia e angoscia per esser stati derubati in via Angioni e via Sant’Antonio. La tecnica è sempre la stessa: vetro dalla parte del passeggero sfasciato e poi razzia di quanto ci sia di valore. Dall’autoradio ai documenti, dalla spesa ai fazzoletti. In auto non rimane nulla.

Qualcuno lamenta le modalità d’arresto dei responsabili. “Non gli fanno niente. Hanno arrestato un furbacchione qualche giorno fa, ma è rimasto dentro solo due giorni” scrivono Barbara e Alessandro. Ma c’è anche chi chiede maggiore sicurezza e controlli per le strade.

