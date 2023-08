Un giovane di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a seguito di un incidente stradale.

La dinamica è in via d’accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo alla guida di uno scooter avrebbe compiuto una invasione di corsia andando a schiantarsi frontalmente contro un furgone Fiat Iveco.

Sul posto i soccorsi del 118 che hanno trasferito il ferito in ospedale con l’elisoccorso. La prognosi al momento rimane riservata in attesa di approfondimenti.

Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata e i carabinieri di Ittiri per i rilievi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it