Un serio incidente è avvenuto nella serata di ieri sulla Sassari-Olbia: tre auto sono rimaste coinvolte in un doppio scontro, due si sono ribaltate.

Le cause sono in corso di accertamento. Una vettura avrebbe urtato il guardrail prima di ribaltarsi. Una seconda si è scontrata con quella che la precedeva, accappottandosi.

I soccorsi sono arrivati in poco tempo e hanno avuto molto da fare. Cinque le persone ferite, tutte trasportate all’ospedale di Olbia, sia in ambulanza che in elisoccorso. Tra questi una minorenne.

