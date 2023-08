Momenti di paura questa mattina a Baja Sardinia. Un conducente ha perso il controllo della sua auto, ha sfondato un muretto ed è finito sopra alcune auto presenti in una strada sottostante.

Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Gravi danni invece ai veicoli coinvolti ed anche ad altre auto che sono state raggiunte dai detriti del muretto distrutto.

Per la rimozione dell’auto e la messa in sicurezza dell’area, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre quattro ore.

